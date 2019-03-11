Состояние госпитализированной с кровоизлиянием в мозг принцессы Таиланда улучшилось

БАНГКОК, 11 марта. /ТАСС/. Принцесса Таиланда Соамсавали, госпитализированная в феврале с кровоизлиянием в мозг, переведена из отделения интенсивной терапии в отдельную палату. Об этом в понедельник сообщила газета Bangkok Post.

По данным врачей больницы Чулалонгкорн, общее состояние бывшей жены короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) улучшилось. Согласно результатам проведенной томографии, у нее нет никаких осложнений.

1 февраля 61-летняя принцесса была госпитализирована в больницу с головной болью и слабостью в левой части тела. После осмотра врачи у нее обнаружили кровоизлияние в мозг и рекомендовали пройти курс лечения, а также временно приостановить все королевские мероприятия.