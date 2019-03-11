Судно "Профессор Мультановский" отправится в экспедицию "Трансарктика-2019" в июле

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Старт одного из этапов экспедиции "Трансарктика-2019", в которой будет участвовать научное судно "Профессор Мультановский", намечен на 10-15 июля 2019 года, сообщил ТАСС в понедельник и.о. директора Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического института Александр Дунаев.

Экспедиция будет состоять из четырех этапов и завершится осенью 2019 года. Ученые будут проводить комплексные исследования морей российской части Арктики. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить на эти цели почти 870 млн рублей.

"Мы утвердили первично даты начала нашей экспедиции. Планируется, что судно отправится из Владивостока 10-15 июля. Сейчас формируется состав экипажа, утверждаются научные задачи", - сказал Дунаев.

В рамках "Трансарктики-2019" в рейсе из Владивостока через Берингов пролив до побережья Кольского полуострова команды научно-экспедиционных судов "Михаил Сомов" и "Профессор Мультановский" проведут мониторинг природной среды окраинных арктических морей, а научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" во время экспедиции предусматривается вморозить во льды. Кроме того, будет организован "плавучий университет" на борту учебно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".