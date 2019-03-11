ООН: около 116 тонн метамфетамина изъято в Восточной и Юго-Восточной Азии в 2018 году

БАНГКОК, 11 марта. /ТАСС/. Около 116 тонн метамфетамина конфисковали правоохранители в Восточной и Юго-Восточной Азии в 2018 году. Год назад этот показатель составлял 82 тонны. Об этом сообщается в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), который представили в понедельник в Бангкоке.

По данным авторов доклада, за последние 18 лет в регионе отмечен рост популярности метамфетамина. Увеличение объемов конфискованного наркотика и снижение его стоимости говорит о внушительном расширении его запасов в Восточной и Юго-Восточной Азии в 2018 году. Кроме того, значительные объемы химикатов для производства запрещенных веществ продолжают поступать в регион.

За последние десять лет расширился список стран, где метамфетамин стал основным распространяемым наркотиком, отмечается в докладе. Так, в 2008 году это запрещенное вещество было популярно в Южной Корее, Японии, Лаосе, Таиланде и на Филлиппинах. В 2018 году к перечисленным странам добавились Китай, Мьянма, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Бруней и Индонезия.

Больше всего метамфетамина в прошлом году было изъято в Таиланде - 515 млн таблеток. Годом ранее этот показатель составлял 240 млн таблеток.