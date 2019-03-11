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Всех отравившихся в детсаду в Дагестане выписали из больницы

В медучреждение с отравлением ранее попали 24 человека

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы всех госпитализированных после отравления в детском саду села Советское Магарамкентского района Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе администрации района.

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"22 ребенка и двое взрослых, отравившихся в детском саду села Советское Магарамкентского района, выписаны домой. Их состоянию ничего не угрожает", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что детсад в селе Советское 6 марта был закрыт после госпитализации 24 человек. У всех, предварительно, диагностирована пищевая токсикоинфекция.

По данному факту Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

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