Сильный туман привел к задержке более десяти авиарейсов в аэропорту Саратова

САРАТОВ, 11 марта. /ТАСС/. Более десяти авиарейсов задерживаются в аэропорту Саратова в понедельник утром. Такие данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе АО "Саратовские авиалинии" (компания является оператором единственного в регионе аэропорта Центральный - прим. ТАСС), задержки вызваны сильным туманом. "Рейсы как на вылет, так и на прилет задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий - тумана", - сказала собеседница агентства.

К настоящему моменту задержаны рейсы "Аэрофлота", S7 и других авиакомпаний, направляющихся из Саратова в Москву и Сургут и обратно.