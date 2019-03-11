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Сильный туман привел к задержке более десяти авиарейсов в аэропорту Саратова

Задержаны рейсы в Москву и Сургут

САРАТОВ, 11 марта. /ТАСС/. Более десяти авиарейсов задерживаются в аэропорту Саратова в понедельник утром. Такие данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе АО "Саратовские авиалинии" (компания является оператором единственного в регионе аэропорта Центральный - прим. ТАСС), задержки вызваны сильным туманом. "Рейсы как на вылет, так и на прилет задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий - тумана", - сказала собеседница агентства.

К настоящему моменту задержаны рейсы "Аэрофлота", S7 и других авиакомпаний, направляющихся из Саратова в Москву и Сургут и обратно.

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