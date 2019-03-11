В Японии минутой молчания почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Жители Японии в понедельник почтили минутой молчания память жертв мощного землетрясения, вызвавшего цунами, которое 11 марта 2011 года обрушилось на северо-восточные регионы страны и привело к аварии на АЭС "Фукусима-1". Главное траурное мероприятие с участием членов правительства проходит в Национальном театре в Токио.

"С момента Великого восточного землетрясения прошло уже восемь лет, и процесс восстановления разрушенных районов неуклонно продвигается. Впредь мы продолжим оказывать постоянную поддержку тем, кто пострадал от этой трагедии, и будем улучшать условия жизни в районах, затронутых ядерной катастрофой, чтобы туда могли вернуться их жители", - отметил в своем выступлении премьер-министр Синдзо Абэ.

Памятные церемонии проходят и в других городах страны, а также в пострадавших регионах, на которые восемь лет назад обрушились волны цунами. Общественное телевидение NHK в течение всего дня показывает передачи и репортажи, посвященные процессу восстановления разрушенных районов.

В результате трагедии погибли 18,4 тыс. человек. Более половины из них - это жители Мияги, также большое количество жертв было зафиксировано в соседних префектурах Иватэ и Фукусима. Еще 3,7 тыс. человек умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили.

Из-за стихийного бедствия из прибрежных районов были эвакуированы сотни тысяч местных жителей. Спустя восемь лет более 50 тыс. эвакуированных пока не вернулись в свои родные места, однако этот показатель за последние годы сократился в восемь раз. Во временных жилищах продолжают проживать около 1,3 тыс. человек. Полностью расселить их планируется к 2022 году.

Землетрясение и цунами уничтожили практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима, Мощные волны, достигавшие в высоту более 10 м, сравняли с землей целые города и деревни даже в тех местах, где берег был достаточно высоким. Несмотря на то, что японские ученые не прогнозируют в этом регионе таких же сильных землетрясений, власти учли ошибки и сейчас вкладывают большие средства в насыпные работы, а также в строительство стен и других укреплений на побережье, которые смогли бы препятствовать удару стихии в будущем.