Во Франции пройдет чемпионат мира по запуску бумажных самолетиков

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Во Франции в июле состоится чемпионат мира по запуску самолетиков из бумаги. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, соревнование пройдет в департаменте Ланды. Идея организации состязания принадлежит ассоциации La Patrouille de Gastes, которая проведет чемпионат во второй раз. "Пусть летят листы бумаги... В воскресенье, 21 июля, на берегу озера Бискарросс с 9:30 вы можете принять участие во втором международном чемпионате мира по запуску бумажных самолетиков на открытом воздухе", - сообщили организаторы.

Правила простые: необходимо на месте до соревнования смастерить самолетик из бумажного листа А4, при этом он необязательно должен иметь классическую форму. Некоторые участники снабжают летательные аппараты пропеллерами, а те, кто знаком с аэродинамикой, ножницами делают надрезы, чтобы самолет был устойчив к порывам ветра. Однако, как отмечают организаторы, результаты соревнования в большей степени зависят от удачи и желают всем "попутного ветра".

Как отмечает радиостанция, в прошлом году в соревновании приняли участие 90 "пилотов" из различных стран. Победителю удалось отправить свой "аэроплан" на 24 метра. Но этот результат не достиг мирового рекорда в 69 метров.

Для участия необходимо внести в кассу €3. Организаторы отмечают, что гостей ждет "деревенская еда, напитки и хорошее настроение". Организаторы пока не раскрыли, каким будет главный приз. В 2018 году это был романтический полет для двоих на гидроплане.