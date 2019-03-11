Президент Казахстана выразил соболезнования главе Эфиопии в связи с авиакатастрофой

АСТАНА, 11 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник направил телеграмму с соболезнованиями президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"В эти трагические дни, разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Эфиопии", - говорится в телеграмме.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.