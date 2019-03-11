Власти Вашингтона за зимний сезон потратили на уборку снега более $8 млн

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Власти американской столицы потратили в текущий зимний период более $8 млн на уборку снега в городе. Об этом сообщило управление общественных работ Вашингтона.

По данным ведомства, нынешний зимний сезон выдался более снежным, чем обычно. Так, если в среднем в городе бывает 10 - 12 снегопадов, то в этот раз зафиксировано 14. В результате власти превысили расходы, заложенные в бюджете города на уборку снега ($7,3 млн).

"В этом году снега было больше, чем обычно, и потребовалось несколько больше средств, чтобы дотянуть до конца сезона", - прокомментировал ситуацию директор управления Крис Джелдарт. Он отметил, что городские власти еще не израсходовали дополнительный бюджет в $1 млн, который ежегодно закладывается на экстренный случай.

Ранее в мэрии сообщили, что прошлый год стал рекордным для Вашингтона по объему осадков и температурных перепадов, в результате чего на дорогах образовалось огромное количество выбоин, потенциально опасных для движения транспорта. Телекомпания Fox News сообщала, что за первые три недели 2019 года горожане подали 776 жалоб на выбоины на автодорогах города.