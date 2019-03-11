На архитектурном фестивале в Москве представят более 350 проектов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Градостроители из России, Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии представят более 350 проектов в рамках XX Фестиваля "Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт", который пройдет в Москве с 13 по 22 марта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"В конкурсной программе фестиваля заявлен 171 участник, на рассмотрение жюри представлено 355 проектов, что в полтора раза больше, чем в 2018 году. Борьба развернется в 14 номинациях. <...> В этом году введены новые номинации: "Благоустройство малых садов" и "Храмовое зодчество", а "Архитектура общественных и жилых зданий" разделена на две: общественные сооружения и жилые объекты", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина.

Мероприятие пройдет в учреждении "Мосстройинформ", экспозиция конкурсных работ будет открыта на первом этаже в зале интерактивной карты.

В состав жюри, которое будет оценивать работы конкурсантов, войдут более двадцати экспертов. Итоги конкурса будут объявлены 22 марта.

В рамках фестиваля будет организована также деловая программа, в которую войдут лекции-семинары, мастер-классы от экспертов из состава жюри и участников творческого состязания.