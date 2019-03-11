Представитель Юлии Началовой опровергла информацию о госпитализации певицы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. PR-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева опровергла информацию о госпитализации певицы в московскую клинику, указав, что та находится в Италии. Об этом она в понедельник сообщила ТАСС.

"Артистка находится в Риме", - сказала она, отвечая на вопрос находится ли Началова в клинике в Москве.

Ранее в Telegram-канале 112 появилась информация о госпитализации Началовой в столичную клинику в крайне тяжелом состоянии.

Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой" и "Цветик-семицветик". Она также является ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".