Россияне смогут сдать тест на ВИЧ на работе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россияне смогут пройти тестирование на ВИЧ и получить необходимые консультации по заболеванию на своих рабочих местах. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"

"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь" Истории семей, воспитывающих детей с вирусом иммунодефицита

"Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах направлено именно на информирование работников и работодателей по вопросам ВИЧ-инфекции и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией", - рассказали в Минтруде.

В пресс-службе добавили, что тестирование и консультирование могут проводить только сотрудники центров по борьбе с ВИЧ и СПИД.

Отмечается, что с соответствующей инициативой выступила Международная организация труда (МОТ).

В Минтруде напомнили, что по решению министерства с 2016 года круг компаний, привлеченных к информированию работников о проблеме ВИЧ и СПИД, начал расширяться. "Были успешно реализованы мероприятия на предприятиях ОАО "РЖД", ООО "Иркутская нефтяная компания", АК "Корвет", АО "Роспан Интернешенл".

Пилотный проект МОТ "Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах" прошел в 2014 году на предприятиях Вологодской, Калужской, Ростовской и Свердловской областей при координации региональных Центров по профилактике и борьбе со СПИДом, добавили в пресс-службе.