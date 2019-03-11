Избитый хулиганом мэр города Иваново вышел на работу после больничного

ТАСС, 11 марта. /ТАСС/. Глава города Иваново Владимир Шарыпов вышел на работу с больничного спустя три недели после совершенного на него нападения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе администрации города.

"У Владимира Николаевича [Шарыпова] закончился больничный, который он взял по рекомендации врачей после нападения на него. С сегодняшнего дня он вышел на работу", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, несмотря на наличие листа нетрудоспособности, "глава города ходил на работу и принимал участие в крупных мероприятиях областного центра".

Как сообщалось, полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") после нападения на Шарыпова, которое произошло вечером 14 февраля возле его дома. По данным УМВД, в результате хулиганских действий мэр получил незначительные ушибы.

Прокуратура 16 февраля инициировала передачу расследования уголовного дела из полиции в Следственный комитет, обосновав решение резонансностью дела. Ранее Владимир Шарыпов подтвердил ТАСС факт нападения и сообщил, что в результате случившегося получил сотрясение головного мозга и ушибы.

Владимир Шарыпов занимает пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года.