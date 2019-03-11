В Приамурье оштрафовали на 250 тыс. рублей фирму, допустившую появление горки из нечистот

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 марта. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 250 тыс. рублей управляющую компанию, по вине которой в селе Чигири Амурской области появилась горка из нечистот, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

Фотографии, на которых были изображены дети, катающиеся с горки из замерзших нечистот, появились в СМИ в январе. По данным администрации Благовещенского района, где расположено село, горка образовалась перед Новым годом из-за того, что управляющая компания из-за долгов приостановила откачку нечистот, которые подтопили дорогу.

"По требованию прокурора управляющая компания села Чигири оштрафована за осуществление деятельности с нарушением лицензионных требований. Суд... назначил штраф в размере 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении управляющей компании возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП ("Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований").

Ранее администрация Благовещенского района направила в районную прокуратуру и государственную жилищную инспекцию Амурской области обращение с просьбой аннулировать лицензию управляющей компании. Позже она сама отказалась от управления домом, работы по уборке горки из нечистот провели сторонние организации, привлеченные местными властями.