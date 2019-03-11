{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приамурье оштрафовали на 250 тыс. рублей фирму, допустившую появление горки из нечистот

Возбуждено дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 марта. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 250 тыс. рублей управляющую компанию, по вине которой в селе Чигири Амурской области появилась горка из нечистот, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

На эту тему

Фотографии, на которых были изображены дети, катающиеся с горки из замерзших нечистот, появились в СМИ в январе. По данным администрации Благовещенского района, где расположено село, горка образовалась перед Новым годом из-за того, что управляющая компания из-за долгов приостановила откачку нечистот, которые подтопили дорогу.

"По требованию прокурора управляющая компания села Чигири оштрафована за осуществление деятельности с нарушением лицензионных требований. Суд... назначил штраф в размере 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении управляющей компании возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП ("Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований").

Ранее администрация Благовещенского района направила в районную прокуратуру и государственную жилищную инспекцию Амурской области обращение с просьбой аннулировать лицензию управляющей компании. Позже она сама отказалась от управления домом, работы по уборке горки из нечистот провели сторонние организации, привлеченные местными властями.

Теги
РоссияАмурская область
Власти Дагестана начали выплаты погорельцам в селе Тисси-Ахитли
Пожар произошел 1 марта, 11 домов сгорело полностью, 6 - частично
Читать полностью