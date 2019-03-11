Житель Краснодара сделал традиционной акцию с бесплатным проездом в трамвае

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Житель Краснодара Иван Калугин, месяц назад проводивший акцию для жителей и гостей города, решил сделать ее традиционной и снова оплатил Краснодарскому трамвайно-троллейбусному управлению (КТТУ) стоимость суточной перевозки пассажиров на одном из трамваев, проезд для пассажиров 11 марта в этом трамвае бесплатный. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

Ранее сообщалось, что 11 февраля пассажиры одного из трамваев, следующих по маршруту № 5 в Краснодаре могли целый день пользоваться бесплатным проездом, такую акцию провел Иван Калугин.

"Акция проходит сегодня, тот же маршрут № 5, 252-ой вагон, заплатил КТТУ 50 тыс. 96 рублей, точно также как в прошлый раз. Просто хочу сделать из этого хорошую добрую традицию, возможно, меня кто-то поддержит и акция будет проходить чаще, чем один раз в месяц, а я делаю по своим возможностям", - сказал Калугин.