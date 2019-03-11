Более 300 тыс. школьников приняли участие в олимпиаде по основам православной культуры

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Участниками общероссийской олимпиады "Основы православной культуры" в 2018-2019 учебном году стали более 300 тыс. школьников из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает в понедельник пресс-служба оргкомитета олимпиады.

"В 2018-2019 учебном году в олимпиаде приняли участие более 300 тыс. учащихся 4-11 классов из 11 046 школ 82 регионов РФ, Белоруссии, Литвы, а также посольских школ Бангладеш, Египта, Индии, Италии, Кувейта, Союза Мьянмы, США", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, за 11 лет в олимпиаде приняли участие более 3 млн учащихся российских и зарубежных школ с 4 по 11 классы. "С проектом сотрудничает каждая пятая российская школа, более 700 региональных и муниципальных управлений образования, 60 региональных организаторов и 12 тыс. педагогов-добровольцев, которые проводят на местах отборочные туры. Кроме того, на базе олимпиады созданы методические разработки, включающие более 4 тыс. тестовых заданий, издано 17 учебно-методических пособий, проведено порядка 100 проектных работ и 200 очных мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Как отметила администратор олимпиады Виктория Туфрина, отбор победителей проходит в несколько этапов. "Олимпиаду проводят по всей стране в три этапа: школьный (отборочный), муниципальный (отборочный), региональный (заключительный). Среди лидеров по количеству участников выступают традиционно Белгородская область, Воронежская область, Краснодарский край и Нижегородская область. Постепенно к ним присоединились Калининградская, Ростовская и Калужская области, а также Сахалин и Москва", - приводит пресс-служба ее слова.

Церемония награждения победителей состоится в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ) 17 марта.

Общероссийская олимпиада школьников "Основы православной культуры" входит в список предметных олимпиад школьников по профилю "Теология" и "История", и имеет второй уровень по оценке РСОШ (Российский совет олимпиад школьников). Это дает возможность победителям и призерам олимпиады получить льготы при поступлении в вузы. Олимпиада проходит при поддержке Фонда президентских грантов РФ, Министерства просвещения РФ, Российского союза ректоров, Российского совета олимпиад школьников, Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ.