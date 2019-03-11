Нижний Новгород станет площадкой по тестированию системы "Умный город"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Министерство строительства РФ одобрило заявку Нижнего Новгорода на включение в список пилотных муниципальных образований, в которых будет внедряться комплекс мероприятий в рамках проекта "Умный город". Об этом в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава города Владимир Панов.

"Это значит, что Нижний станет площадкой для тестирования передовых цифровых решений, направленных на создание комфорта во всех сферах городской жизни - от коммунального хозяйства до образования. Заявки на участие в проекте подал 41 город, в программу включили семь. Соглашение о реализации проекта будет подписано до конца марта", - говорится в сообщении главы Нижнего Новгорода.