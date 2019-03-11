Нижний Новгород станет площадкой по тестированию системы "Умный город"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Министерство строительства РФ одобрило заявку Нижнего Новгорода на включение в список пилотных муниципальных образований, в которых будет внедряться комплекс мероприятий в рамках проекта "Умный город". Об этом в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава города Владимир Панов.
"Это значит, что Нижний станет площадкой для тестирования передовых цифровых решений, направленных на создание комфорта во всех сферах городской жизни - от коммунального хозяйства до образования. Заявки на участие в проекте подал 41 город, в программу включили семь. Соглашение о реализации проекта будет подписано до конца марта", - говорится в сообщении главы Нижнего Новгорода.
По словам Панова, город уже развивается в этом направлении. Несколько проектов находятся уже на стадии глубокой проработки. Среди них проект по энергоэффективному городскому освещению "Умный свет", система адаптивного управления светофорами, система управления городскими парковками, проект по установке "умных" остановок и т.д. Кроме того, в городе действует система диспетчеризации заявок для коммунальных служб и контроля вывода техники.
"К 1 сентября планируем запустить образовательный портал, который объединит информацию об услугах всех муниципальных учреждений дополнительного, дошкольного и школьного образования. В этом году планируем запуск платформы вовлечения жителей в обсуждение городских проблем и инициатив по развитию городской среды", - добавил Владимир Панов.
Принципы создания "умного города" включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, "умное ЖКХ", качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса.