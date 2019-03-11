Жителю Перми по ошибке насчитали 2 млн рублей квартплаты

ПЕРМЬ,11 марта./ТАСС/. Управляющая компания по ошибке прислала жильцу одного из домов Перми квитанцию на 2 млн рублей - из-за технической ошибки в его квартире оказались прописаны свыше 4 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь зампредседателя правительства Пермского края Антона Удальева, который курирует вопросы ЖКХ, Виктор Казеев.

"В одной из квартир управляющая компания "Свой дом" по ошибке насчитала свыше четырех тысяч жильцов, а собственнику предложила заплатить за коммуналку более двух миллионов рублей. Сведения в счет-квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг собственнику жилья внесены неверно по причине сбоя программного обеспечения, в настоящее время данная ошибка устранена, произведена корректировка начислений", - сказал он.

Пресс-секретарь напомнил ТАСС о том, что, если граждане сомневаются в правильности начисления платежей за коммунальные услуги, необходимо обращаться в управляющую компанию, а если та добровольно не устраняет ошибку, то следует направить обращение в инспекцию Госжилнадзора.

В пресс-службе инспекции государственного жилищного надзора Пермского края эту информацию также подтвердили, напомнив, что собственник жилья вправе обратиться с заявлением в письменной форме в инспекцию за проведением проверки начислений, приложив платежные документы.