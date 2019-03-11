Власти Дагестана начали выплаты погорельцам в селе Тисси-Ахитли

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Жители села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана, чьи дома частично или полностью сгорели во время пожара 1 марта, начали получать выплаты, сообщил в понедельник ТАСС глава сельского поселения Тинди, в которое входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.

"Сегодня на личные счета погорельцев начали поступать первые выплаты за потерю имущества. Несколько человек уже получили", - сказал Магомедов.

По его словам, на сегодня на месте пожара восстановительные работы еще не начались. "Сейчас идет прокладка дороги к месту пожара, после чего начнутся восстановительные работы, строительство новых домов", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что всем, кто во время пожара потерял документы, их практически восстановили.

Пожар в селе Тисси-Ахитли начался 1 марта вечером. По данным властей региона, 11 домов сгорело полностью, 6 - частично. В сгоревших зданиях проживали 64 человека, пострадавших нет. Одной из основных версий ЧП, по предварительным данным, является попадание искры из дымохода печи на сено. Сообщается, что со 2 марта указом главы Дагестана в селе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что выплаты жителям села Тисси-Ахитли планируют завершить до конца марта. Как отмечалось, жители, полностью утратившие имущество во время пожара, получат по 100 тыс. рублей, частично - по 50 тыс. рублей. Единовременная выплата составит 5 тыс. рублей. Власти также намерены выделить из республиканского бюджета 11 млн рублей на строительство новых домов и восстановление поврежденных.

Село Тисси-Ахитли расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным, в селе живут около 300 человек.