Полиция не стала возбуждать уголовное дело после сожжения верблюдов в Ангарске

ИРКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Полиция города Ангарска Иркутской области вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после принесения шаманами в жертву пяти верблюдов. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

"Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), прокуратура [с этим] согласилась", - сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что полиция не нашла в инциденте состава преступления, так как перед сожжением верблюдов умертвили.

Как сообщалось ранее, ритуал с сожжением пяти верблюдов провели в Иркутской области в феврале участники Ангарской религиозной организации шаманов "Вечно синее небо", которой руководит Артур Цыбиков. Видео, снятое во время ритуала, 21 февраля появилось в интернете. Прокуратура Ангарска проводила проверку в связи с информацией о жертвоприношении верблюдов и передавала материалы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов с просьбой провести проверку по факту ритуала обратился в Генпрокуратуру.

Ранее Артур Цыбиков заявил ТАСС, что готов понести наказание за жертвоприношение верблюдов, если его вина будет доказана.