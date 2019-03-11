СПЧ просит Совфед отклонить законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит Совет Федерации отклонить принятые ранее Госдумой законы о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей и о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Об этом сообщается в понедельник на сайте Совета.

"Правозащитники просят верхнюю палату парламента отклонить в представленном виде законопроекты и направить их на доработку в рамках согласительной комиссии", - говорится в сообщении.

Согласительная комиссия по доработке текстов законопроектов создается Госдумой и Совфедом в случае отклонения закона.

В экспертном заключении СПЧ на закон о фейковых новостях отмечается, что нормы об ответственности за распространение недостоверной информации представляются правозащитникам избыточными. "Кроме того, они создают основу для произвольного преследования граждан и организаций", - говорится в документе.

Закон о неуважении к госсимволам и институтам власти, по мнению членов СПЧ, является "очевидно непропорциональным ограничением свободы слова и мнений".

О законопроектах

Госдума 7 марта приняла резонансные законы о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей и о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

Первым документом вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

Второй закон определяет "порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".