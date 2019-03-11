Израильский аналог фестиваля Burning Man отменили

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 марта. /ТАСС/. Организаторы сообщили об отмене запланированного на июнь фестиваля радикального самовыражения Midburn в пустыне Негев на юге Израиля - аналога американского "Горящего человека" (Burning Man). Соответствующая публикация появилась на сайте организаторов мероприятия, которые называют себя "израильским сообществом" "Горящего человека".

"В июне фестиваля Midburn не будет", - написали они, отметив, что с начала 2019 года у них "поменялся руководитель и весь менеджмент, а также возникли проблемы с локацией для проведения шоу". Все это привело к отмене мероприятия в июне 2019 года, добавили в оргкомитете.

Газета Yedioth Ahronoth на прошлой неделе сообщила, что Армия обороны Израиля не дала разрешение на проведение праздника в долине у горы Шахар в пустыне Негев на юге страны. Согласование с военными требовалось, так как эта территория ранее являлась военным полигоном. В армии посчитали, что проведение там культурно-массового мероприятия может оказаться небезопасным.

Впервые фестиваль был организован в Израиле в 2012 году. Примечательно, что это наименование происходит от названия пустыни на иврите "мидбар", только в окончание добавлено английское слово "burn" (гореть) в качестве напоминания о родственной связи двух событий - американского Burning man и израильского. Традиционно шоу, как и его американский аналог, завершалось сожжением на холме большой деревянной фигуры, называемой "храмом".

Организаторы израильского фестиваля, в котором каждый год участвовали по несколько тысяч человек, определяют мероприятие как эксперимент по созданию сообщества радикального самовыражения, при этом полностью полагающегося только на собственные силы. На несколько дней в пустыне устанавливаются произведения современного искусства, часто фантастических и инопланетных форм. Некоторые из них сжигаются создателями еще до окончания шоу.