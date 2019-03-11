Администрация школы в Ленобласти провела беседу со школьниками-участниками акции "без баб"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Администрация "Центра образования "Кудрово" провела воспитательную беседу со школьниками, наклеившими на себя стикеры с надписью "без баб" в преддверии празднования Международного женского дня. Об этом рассказал ТАСС директор образовательного учреждения Игорь Соловьев.

При этом он отметил, что ситуация, несмотря на резонанс, полученный в СМИ, была лишь неудачной шуткой.

Утром 9 марта мать одной из учениц Мария Брусенская школы сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что ученики пятых и шестых классов объявили акцию "без баб". По ее словам, школьники сначала расклеивали листовки, а потом некоторые даже начали проявлять агрессию и пинать проходящих мимо школьниц.

"И в одном из классов у нас перед первым уроком три мальчика принесли стикеры с надписью, которую они взяли из сериала "Счастливы вместе", и ради шутки они прикрепили перед уроком эти стикеры, когда учитель увидел, она провела беседу - дети сняли эти стикеры, и больше по школе этих стикеров не было вообще. Мы с детьми переговорили, дети понимают, что так нельзя делать. Это шалость, такой юмор, но они не хотели каким-то образом оскорбить, и главное, что это не акция", - сказал Соловьев ТАСС.

При этом, отметил директор, администрация школы пригласила родителей учеников для беседы. "С родителями переговорим, чтобы родители усилили контроль за просмотром телепередач, за пользованием интернетом", - пояснил он, при этом подчеркнув, что в ходе инцидента никто из участников не применял насилия.

В комитете по образованию Ленинградской области ТАСС отметили, что идею акции ученики взяли из сериала и решили провести по аналогии. "Классными руководителями с участниками были проведены беседы, и после этого в школе не было замечено никаких фактов, говорящих о продолжении этих действий, в администрацию школы и классным руководителям жалобы на физическое воздействие учениц не поступало", - сообщил собеседник агентства.

Как позднее написала Брусенская в своем Facebook, она удовлетворена реакцией администрации школы. "Сегодня мы поговорили с директором школы, лично я совершенно удовлетворена разговором - с теми несколькими детьми, которые необдуманно взяли на вооружение фразу из популярного сериала, будет проведена работа, с их родителями тоже. Уверена, что воспитательные мероприятия и шумиха в прессе будут хорошим уроком для всех участников, я по-прежнему считаю эту выходку возмутительной, но это дети, они могут ошибаться", - написала она.