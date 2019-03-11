Новгородская область примет до 2021 года около 2 тыс. человек по программе переселения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило программу Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Соответствующее распоряжение размещено в понедельник на сайте кабмина. До 2021 году регион планирует привлечь порядка 2 тыс. человек.

"Согласована программа Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. <…> Реализация программы позволит привлечь в Новгородскую область в 2019-2020 годах около 2 тысяч соотечественников", - говорится на сайте правительства РФ. В сообщении также уточняется, что программа реализуется с целью обеспечить регион квалифицированными кадрами для реализации экономических и инвестиционных проектов, развития малого и среднего предпринимательства.

Как пояснила ТАСС министр труда и социальной защиты населения Новгородской области Анна Тимофеева, за семь лет реализации программы в Новгородскую область переехало порядка 7 тыс. соотечественников. "Определенный скачок был связан с украинскими событиями, сейчас опять все стабилизировалось в те цифры, которые были до скачка. В год мы принимаем от 600 человек до 1 тыс.", - уточнила министр.

По словам собеседницы агентства, около 95% людей, которые переезжают в Новгородскую область, остаются здесь на постоянное место жительства. "По нашей аналитике это подготовленный контингент, из них порядка 30% имеют высшее образование, около 60% - средне-специальное. Понятно, что приезжают с семьями, есть и подростки, и родители-пенсионеры. В целом это достаточно серьезный ресурс трудовой, в котором область испытывает потребность", - рассказала она.

Тимофеева отметила, что в большинстве случаев программой переселения пользуются соотечественники из ближнего зарубежья: жители Украины, Таджикистана, Узбекистана и Прибалтики. Единичные случаи - страны дальнего зарубежья: Англия, Португалия, Германия, Канада. "Мы ведем работу по постоянному информированию наших зарубежных коллег, консульства, о том, как работает наша программа. Есть соответствующий портал "Соотечественники", где выставлена вся информация, рассказывающая о нашем регионе, мы ее постоянно актуализируем", - сказала министр.

Она также добавила, что участники программы переселения получают российское гражданство в ускоренном режиме и около полугода получают сопроводительную помощь от министерства соцзащиты. Кроме того, меры поддержки включают единовременную выплату в размере 9 тыс. рублей и 100 тыс. рублей на первый взнос по ипотеке, если переселенцы принимают решение приобрести в регионе жилье.