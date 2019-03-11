Житель Анапы подал в суд на Бузову и Баскова за участие в рекламе "Кэшбери"

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Житель Анапы Дмитрий Ружников требует взыскать с исполнителей Николая Баскова и Ольги Бузовой около 1 млн рублей за участие в рекламе компании "Кэшбери", в деятельности которой Центробанк усмотрел признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Ружникова Тимур Маршани.

"Направили сегодня по почте в Кунцевский суд Москвы иски к Бузовой и Баскову. Заявили 880 тыс. рублей, которые Дмитрий внес туда [вложил в компанию "Кэшбери"], и плюс моральный ущерб около 100-200 тыс. рублей. Когда они [Басков, Бузова] рекламировали этот "Кэшбери", они говорили, что сами инвестируют деньги в этот "Кэшбери" и получают хорошую прибыль. Таким образом, они ассоциировали себя с этим "Кэшбери", являясь соучастниками, поэтому они должны нести солидарную ответственность за вовлечение обманутых граждан в этот фонд, эту пирамиду", - сказал ТАСС Маршани.

По его словам, иск против Артура Варданяна, заявлявшего, что он владеет компанией, подавать не планируется. "Артур Варданян - это поддельный персонаж, актер, бесполезно готовить иск", - добавил он.

Сам Ружников заявил ТАСС, что инвестировал в "Кэшбери" 880 тыс. рублей именно после того, как увидел в интернете видеоролики с участием Бузовой и Баскова.

"У меня ДЦП, первая группа инвалидности, надо было ехать на лечение в Израиль, все собранные деньги туда [в "Кэшбери"] вложил в сентябре 2018 года, а в октябре они развалились, все деньги пропали мои, остался без копейки. Основатель сбежал давно за границу, и все деньги в офшоры ушли. Мне теперь не на что даже будет поехать в суд в Москву, потому что у меня больше нет средств", - рассказал Ружников.