Томский политех предложит студентам-нефтяникам решить задачи по разработке месторождений

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) проведет всероссийский чемпионат OilCase среди студентов и молодых специалистов технических и естественно-научных специальностей по решению задач в сфере разработки месторождений нефти и газа. Конкурс пройдет при поддержке компании "Газпром нефть", сообщила в понедельник ТАСС пресс-служба ТПУ.

"Томский политехнический университет вместе с ПАО "Газпром нефть" во второй раз проведут всероссийский чемпионат по решению кейсов, связанных с разработкой месторождений нефти и газа - OilCase. Его участниками станут студенты из разных вузов страны. Им предстоит провести всесторонний анализ нефтегазового месторождения на основе реальных данных и принять важные решения о дальнейшем развитии месторождения", - говорится в сообщении.

Участниками чемпионата могут стать студенты третьего курса и выше, а также выпускники вузов 2015-2018 годов, специализирующиеся в таких областях знания, как нефтегазовое дело, геология, физика, химия, математика, механика, энергетика и другие. В рамках конкурса они должны будут провести анализ данных о месторождении нефти и обосновать план его разработки. В составе жюри будут представители ведущих нефтегазовых компаний страны.

Первый этап чемпионата пройдет онлайн - в течение недели командам нужно будет решить задачу и представить ответ в виде презентации. Очный полуфинал пройдут те, кто найдут решение следующего кейса. Три сильнейшие команды сразятся в финале, который пройдет в Томске 6 апреля. Проезд и проживание участникам полуфинала и финала из других городов обеспечивают организаторы.

"Мы были воодушевлены результатами прошлогоднего чемпионата OilCase и позитивным откликом участников. В 2019 году команда организаторов подготовила еще более интересное и сложное конкурсное задание, а интерактивная составляющая чемпионата поможет студентам в сжатые сроки развить навыки проектной работы", - приводятся в сообщении слова директора Центра Heriot-Watt в ТПУ Валерия Рукавишникова.

Регистрация участников доступна на сайте oilcase.ru до 15 марта включительно. В каждой команде должно быть четыре человека, но заявиться на конкурс могут и неполные коллективы, а также индивидуальные игроки. В этом случае недостающих членов команд подберут организаторы чемпионата.