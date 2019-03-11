МВД: большинство ДТП с выездом на встречку происходит в местах с разрешением обгона

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Большая часть автоаварий в России, произошедших из-за выезда одного из водителей на встречную полосу движения, происходит в тех местах, где обгон разрешен. Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД РФ Олег Понарьин в эфире радиостанции "Милицейская волна".

"В целом количество ДТП, связанное со встречными столкновениями, снижается. При этом, согласно нашей статистике, как бы не звучало парадоксально, наибольшее количество встречных столкновений происходит на участках, где обгон разрешен. Отсюда вывод: нужно еще раз очень тщательно взвесить, в тех ли местах разрешен обгон, и достаточно ли места для обгона. Сплошную линию дорожники чертят на 10-15 км, у человека нет возможности обогнать впереди идущие грузовики, он ныряет в появившееся окошко и находит там встречный автомобиль", - сказал он.

Замглавы ГИБДД призвал также активнее использовать различные разграничители встречных потоков для предотвращения ДТП. "Физическое разграничение встречных потоков очень здорово влияет. В тех местах, где это сделано, там не сотни и не тысячи ДТП, а всего лишь десятки, соответственно, тяжесть последствий гораздо меньше", - подчеркнул он.

В ГИБДД призвали "дорожников с этого же года еще раз тщательно взвесить все участки, где имеются серьезные конфликты транспортных потоков".