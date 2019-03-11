Минпросвещения запустит серию онлайн-консультаций для сдающих ЕГЭ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минпросвещения России запустит в своем официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте" серию онлайн-консультаций для тех, кто в этом году планирует сдавать Единый государственный экзамен. Первое такое занятие пройдет 13 марта и будет посвящено профильной математике, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Минпросвещения России запускает серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ. 13 марта министерство <…> в официальном сообществе ведомства в социальной сети "ВКонтакте" проведет онлайн-консультацию для тех, кто в этом году планирует сдавать ЕГЭ по профильной математике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что занятие проведет учитель математики высшей квалификационной категории московской школы № 1520, старший эксперт предметной комиссии по проверке ЕГЭ по математике по городу Москве, лауреат всероссийского конкурса "Учитель года - 2011" Алексей Доронин. В рамках консультации школьники смогут задать эксперту вопросы.

Онлайн-консультации состоятся по всем предметам ЕГЭ. Узнать расписание трансляций можно в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте".