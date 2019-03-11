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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Папа Римский выразил соболезнования близким жертв авиакатастрофы в Эфиопии

ВАТИКАН, 11 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск глубоко скорбит о жертвах авиакатастрофы в Эфиопии и молится об их душах. Об этом говорится в телеграмме, распространенной службой печати Святого престола в понедельник от имени понтифика.

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"Папа Римский с глубоким прискорбием воспринял печальную новость о крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines и молится о жертвах этой трагедии из разных стран. Папа Франциск выражает соболезнования близким погибших, моля Бога дать им волю и душевных сил", - говорится в послании, подписанном государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Крушение самолета Boeing 737 с 149 пассажирами и восемью членами экипажа на борту произошло в воскресенье утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Погибли трое россиян, а также граждане других стран. Семеро итальянцев были сотрудниками неправительственных благотворительных организаций, а также учреждений ООН, в частности, Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). В авиакатастрофе погиб известный археолог, специалист по подводной археологии Себастьян Туза, который направлялся в Найроби для участия в проекте ЮНЕСКО.

Теги
Франциск (Папа Римский)ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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