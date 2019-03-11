Врио губернатора Петербурга создал свою страницу "ВКонтакте" для общения с горожанами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов создал свою страницу в социальной сети "ВКонтакте", чтобы принимать обращения горожан. Об этом он сообщил на совещании с членами городского правительства в Смольном, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня я вместе с помощниками открыл свою личную официальную страницу. Для меня эта страница прежде всего - инструмент обратной связи с населением. Обращения граждан будут передаваться для обработки ответственным заместителям, председателям комитетов, главам районов. Отвечать надо быстро, по-человечески, без бюрократического тумана", - сказал Беглов, пояснив, что для создания собственного аккаунта он выбрал наиболее популярную в Петербурге социальную сеть "ВКонтакте".

Беглов сказал чиновникам о том, что городское правительство переходит на "новый этап формирования открытой власти", поэтому необходимо сверять свои действия с мнением горожан.

"Работа в соцсетях - это оперативное реагирование на жалобы наших граждан. Адресный подход должен стать нормой для органов власти Санкт-Петербурга. Жалоба в соцсетях не является официальным документом, на нее по закону не обязательно отвечать, но это формальные попытки отмахнуться от жалоб граждан, это неправильно. Мы должны начать работу по мониторингу обращений в социальных сетях, вступать в диалог с людьми и, самое главное, находить решение", - отметил Беглов.

Он привел данные о том, что в социальных сетях зарегистрирован 1 миллион петербуржцев - это не только молодежь, но и люди среднего и пожилого возраста. В Петербурге это порядка 70% жителей пользуются интернетом.

Как отметил Беглов, люди часто пишут в соцсетях о своих проблемах, решение многих из них лежит в сфере непосредственно исполнительных органов власти, но сейчас им на уделяется должного внимания. "Я считаю, что, когда руководство самого продвинутого в сфере интернет-технологий города страны еще ждет бумажных писем, чтобы начать помогать людям - это отставание недопустимо", - сказал врио губернатора.