Детский омбудсмен рассказала о состоянии брошенной в московской квартире девочки

Кузнецова рассказала, что девочка сначала нюхает, а потом берет в руки фрукты и другие продукты, которые предлагают. "Не приучена спать на кровати, с большом трудом ее удалось уложить. Боится воды", - добавила она.

"Я видела девочку, была у нее в больнице. На данный момент не подтверждается информация, что ребенок находится в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но ребенок не разговаривает", - сказала Кузнецова, отметив, что состояние девочки "оценивается как состояние средней тяжести".

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пятилетняя девочка, обнаруженная в захламленной квартире в Москве, не истощена, но не разговаривает, ее состояние оценивается медиками как средне-тяжелое. Об этом сообщила в понедельник журналистам уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен проинформировала, что общалась с заведующей поликлиникой, в которой девочка наблюдалась до 2015 года. "Наблюдалась достаточно регулярно, ее развитие соответствовало возрасту. Но, к сожалению, сейчас ребенок не говорит, во время нашего нахождения там (в больнице - прим. ТАСС) не произнесено было ни звука", - подчеркнула она. По словам детского омбудсмена, девочка очень не любит оставаться одна, поэтому с ней постоянно находится медперсонал.

По данным заведующей поликлиникой, мать девочки в 2015 году сообщила, что переезжает, поэтому ведение медкарты ребенка по этому месту жительства прекратилось. "Почему она не встала в другом месте на медицинский учет, тоже вопрос", - заметила омбудсмен.

Кузнецова добавила, что в больнице ребенка лечат от нескольких заболеваний. "Доктора дают хорошие прогнозы, поэтому будем надеяться, что в части здоровья с ребенком будет все хорошо", - сказала она.

Также уполномоченный при президенте по правам ребенка сообщила, что органы опеки в настоящее время занимаются поиском родственников девочки.

По ее словам, органы опеки в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об ограничении или лишении родительских прав матери ребенка. "Но будет рассмотрено все по результатам судебных процессов, как дальше сложится судьба ребенка. Сегодня занимаются поиском родственников", - сказала детский омбудсмен.

Она отметила, что передача девочки под опеку родственникам была бы "наименее болезненным" вариантом. Кузнецова напомнила, что мать ребенка задержана, Следственный комитет ведет расследование, допрашивает свидетелей.

Кроме того, Кузнецова отметила, что в квартире, где обнаружили ребенка, были отключены свет и вода.

"В квартире были отключены свет, вода. В случае неприхода мамы, если бы никто не отреагировал, страшно представить, что ее ждало впереди", - сказала она в понедельник журналистам.

Детский омбудсмен отметила, что "тот факт, что ребенка вовремя не выявили или не было должной реакции на сигналы, которые поступали, заставляет задуматься". Она напомнила о трагедии в Кировской области, где ребенок погиб, запертый в квартире с перекрытыми коммунальными услугами, без воды и света.

"Дети-невидимки"

Кузнецова призвала найти и устранить причины появления таких "детей-невидимок", о которых не знают в органах опеки, образования и здравоохранения. "Здесь, безусловно, нужно сделать выводы. Такие явления, как "дети-невидимки", которые в последнее время мы наблюдаем, к сожалению, [иногда получают] трагический исход", - сказала она.

Детский омбудсмен напомнила о случае в Бурятии, где ребенок несколько дней находился в квартире с умершей бабушкой. Он был спасен благодаря соседям, на днях его передадут родственникам.

"Причины этих явлений необходимо устранять. <…> Вопрос в том, каким образом сегодня сделать работу органов опеки и попечительства, системы профилактики в целом эффективной", - подчеркнула Кузнецова.

Она заметила, что каждый человек в этом вопросе играет немалую роль. "Когда соседи подают сигналы, когда соответствующие органы реагируют профессионально и точно, в соответствии со своими полномочиями, не отписываясь бумажками, не прикрываясь бюрократическими процедурами", - пояснила детский омбудсмен.

Ранее в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве сообщили, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками истощения. Кроме того, на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Сейчас девочка доставлена в реанимацию столичной больницы. Следователи задержали и допрашивают ее мать.

В новость внесены изменения - (16:59 мск) - добавлена информация об условиях в квартире.