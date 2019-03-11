Брошенную в квартире девочку могут отдать в учреждение соцзащиты после выписки из больницы

Ранее сообщалось , что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии. Кроме того, на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники департамента социальной защиты Москвы готовят исковое заявление в суд по ограничению в родительских правах матери, которая бросила пятилетнюю дочь в квартире в одном из столичных домов. После выписки из больницы, ребенок может быть направлен в учреждение соцзащиты, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"В связи с тем, что мать на сегодняшний день задержана правоохранительными органами, сотрудники соцзащиты готовят исковое заявление в суд по ограничению ее в родительских правах. Кроме того, выясняется наличие родственников девочки. После выписки ребенка из больницы будет решаться вопрос о его жизнеустройстве. Если опека со стороны родственников или приемной семьи будет невозможна, девочка будет проживать в учреждении системы социальной защиты, где она будет находиться под защитой, где с ней будут работать специалисты и проводиться психолого-педагогическая реабилитация", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что мать одна воспитывала девочку, за помощью в социальные службы никогда не обращалась, на социальном обслуживании в центре поддержки семьи и детства семья не состоит. Сигналов от соседей или жителей дома также сотрудники соцзащиты не получали.

"Специалисты органов опеки посетили девочку в больнице, ей будет оказана вся необходимая помощь. Пока ребенок будет на лечении и обследовании, ее ежедневно будут посещать сотрудники соцзащиты", - отметили в пресс-службе.

Как нашли ребенка

По данным ведомства, в воскресенье, 10 марта, на телефон экстренных служб поступил звонок от жителей дома на Ленинградском шоссе, которые рассказали о том, что в одной из квартир продолжительное время кричит и плачет ребенок. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. На стук в дверь никто не отвечал, из квартиры исходил неприятный запах, было принято решение о вскрытии входной двери.

В одной из комнат была обнаружена девочка приблизительно 5 лет. Взрослых в квартире не было. Ребенок не разговаривал, только издавал звуки, был одет в грязную одежду. Мать девочки на телефонные звонки не отвечала. Было принято решение о срочной госпитализации ребенка в учреждение здравоохранения.

Спустя некоторое время мать ребенка вернулась домой и была доставлена в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

"Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы убедительно просит москвичей не оставаться безучастными. Если вы видите детей, оставшихся без присмотра, слышите продолжительный плач ребенка в запертой квартире, знаете об иных подобных фактах, - позвоните в Центр поддержки семьи и детства вашего района или обратитесь на портал", - добавили в пресс-службе департамента.