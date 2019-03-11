СМИ: британец с инвалидностью пересек Атлантический океан на лодке и установил рекорд

ТАСС, 11 марта. Отставной британский морской пехотинец Ли Спенсер, у которого ампутирована нога, стал первым человеком с инвалидностью, в одиночку на гребной лодке совершившим плавание через Атлантический океан от побережья континентальной Европы до Америки. Об этом в понедельник сообщила газета The Straits Times.

49-летний британец 9 января вышел из португальского порта Портимау и причалил к побережью Французской Гвианы рано утром в понедельник 11 марта. Таким образом, он находился в пути 60 дней, преодолев расстояние в 5,6 тыс. километров. При этом он установил рекорд скорости, несмотря на то, что ему пришлось сделать остановку на четыре дня на Канарских островах для ремонта навигационной системы.

До этого рекорд скорости пересечения Атлантики в одиночку на гребной лодке от побережья Европы до берега Америки принадлежал норвежцу Стайну Хоффу, который не является человеком с инвалидностью. В 2002 году норвежец проделал путь из Португалии до Гайаны за 96 дней.

Первым человеком с ограченными возможностями здоровья, который пересек в одиночку Атлантику на гребной лодке, в 2004 году стал британец Стюарт Борем, страдающий церебральным параличом. Его маршрут, однако, был короче, чем путь, который проделал Ли Спенсер. Плавание Стюарта Борема началось на Канарских островах и завершилось на острове Барбадос в Карибском море, оно заняло 109 дней.

Ли Спенсер служил в Королевской морской пехоте Великобритании 24 года, участвовал в нескольких операциях в Афганистане. В 2004 году он лишился правой ноги ниже колена, получив травму, когда помогал человеку, пострадавшему в ходе дорожного происшествия. Это второй раз, когда бывший морской пехотинец пересек Атлантику, первый раз он был в составе команды из четырех человек.