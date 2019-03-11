Профсоюзы призвали вместо программы "Земский учитель" поддерживать всех педагогов на селе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Государству вместо запуска федеральной программы "Земский учитель", которая подразумевает единовременную выплату в размере 1 млн рублей, следовало бы обеспечить поддержку всех педагогов на селе и в малых городах. Реализация же программы в ее нынешнем виде может привести к неравномерному распределению господдержки среди преподавателей, считают опрошенные ТАСС представители российских профсоюзов учителей.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил с 2020 года по аналогии с программой "Земский доктор" запустить федеральную программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Министр просвещения РФ Ольга Васильева в эфире программы "Время покажет" на Первом канале в свою очередь отметила, что национальная программа позволит привлечь в села не только молодых педагогов, но и специалистов с большим стажем. Таким образом у преподавателей появится возможность "обустроить свою жизнь именно в селе".

Риск конфликта между учителями

Как заявил ТАСС, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий, запуск программы чреват конфликтами между уже работающими и только приехавшими в села педагогами. "Может возникнуть некоторое ощущение несправедливости, потому что учителя, которые уже в деревне работают, этого миллиона не имели", - отметил он. По его мнению, "логичнее было бы говорить о программе поддержки всех учителей на селе и в малых городах не из регионального, а из федерального бюджета".

Кроме того, Луховицкий выразил сомнение, что учителю будет достаточно одного миллиона, чтобы решить бытовые вопросы, в том числе обеспечить себя жильем, и полностью сосредоточиться на работе. "Нужен дом <...>. Этот же самый дом надо отапливать, к нему надо [подвести] электричество, газ и прочее. Не знаю, на сколько хватит этого миллиона, чтобы учитель мог хотя бы эти пять лет проработать в деревне и не думать о том, где купить дров и угля", - сказал он.

При этом, считает Луховицкий, нужно понимать, что действительно скрывается "красивым числом" в один миллион, если программа "Земский учитель" будет запущена по аналогии с программой "Земский доктор", когда врачи, уезжающие работать в сельскую местность, обязаны отработать пять лет.

"Если учитель, как сказано было, подписывает договор на пять лет, то это значит, что фактически... каждый месяц ему будет прибавка 16,5 тыс. рублей к зарплате. Учитывая, что зарплата у учителей на селе и в городе, а особенно в маленьком городе, небольшая, то это не то что может заставить молодого человека из областного центра вдруг переселиться в деревню или в маленький районный городок", - заключил он.

Повышение зарплат вместо выплат

По мнению председателя Общероссийского профсоюза образования Галины Меркуловой, идея с программой "Земский учитель" выглядит "не очень системно". Государству, полагает она, нужно уйти от практики разовых выплат и сосредоточиться на повышении зарплаты преподавателям.

"Будет ли интересна такая программа учителям? Может быть, молодежь рискнет и поедет, но они должны понимать, что за этим миллионом усматривается. Вот он приехал, им сегодня выделили [деньги], а дальше они "просели", растратив эти деньги через год - два на какие-то очень важные нужды", - отметила Меркулова.

"Нам бы собрать, что тратится на разные разовые льготы и еще какие-то [формы] поддержки, собрать какой-то общий консолидированный бюджет, и, может, сделать какие-то более системные шаги для повышения заработной платы", - предложила Меркулова.