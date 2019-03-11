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Северный Кавказ

Глава Северной Осетии вручил ключи от квартиры чемпиону мира и Европы по паратхэквондо

Спартак Газзаев является пятикратным чемпионом мира и Европы

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 марта. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил ключи от новой трехкомнатной квартиры и сертификат на 1 млн рублей пятикратному чемпиону мира и Европы по паратхэквондо Спартаку Газзаеву. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Вы уверенно доказали свое превосходство над сильными и амбициозными соперниками. Это "золото" - весомый вклад в копилку нашей сборной, в развитие победных традиций отечественной школы единоборств", - цитирует пресс-служба Битарова.

Битаров также поблагодарил тренера Спартака Газзаева - Асланбека Дзитиева. "Впереди вас ждут новые старты, и я желаю вам новых побед, успехов, здоровья", - заключил глава республики.

В свою очередь спортсмен выразил признательность Битарову и подчеркнул значимость оказанного внимания со стороны руководства Северной Осетии.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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