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Кризис на Украине

Аль Бано считает полным абсурдом включение его имени в черный список Украины

Певец отметил, что не собирался выступать с концертами на украинской территории

РИМ, 11 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский певец Аль Бано считает абсурдом внесение его имени в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины.

"Это полный абсурд - приравнивать меня к террористам. Абсурд! Но больше всего меня поражает, что такие списки составляет министерство культуры", - заявил артист ТАСС. Он уточнил, что выступать с концертами на Украине не планировал.

Ранее министерство культуры Украины сообщило, что певца внесли в черный список на основании обращения Службы безопасности Украины. Чем именно Аль Бано угрожает национальной безопасности страны, не сообщается.

Аль Бано известен своим теплым отношением к России, где постоянно выступает, и неоднократно одобрительно отзывался о руководстве страны.

В черном списке министерства культуры Украины уже 147 деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну. В основном это россияне - Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и др. Список постоянно пополняется. Из итальянцев в него ранее попал актер и режиссер Микеле Плачидо, известный ролью комиссара Катани в сериале "Спрут".

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УкраинаИталияКризис на Украине
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