Поток "безвизовых" туристов из Китая в Россию с 2015 года удвоился до 1,1 млн человек

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Количество китайских туристов, посещающих Россию по безвизовой программе, за 2015-2018 годы удвоилось, превысив 1,1 млн человек. Такие данные опубликовала в понедельник российская туристическая организация "Мир без границ".

"С 2015 года число китайских туристов, прибывающих в Россию по безвизовому каналу, удвоилось. Если в 2015 году в составе безвизовых групп в РФ приехало 537 тыс. человек, то в 2018 году - уже почти 1,1 млн туристов. За этот период (2015-2018) ежегодный прирост составлял примерно 200 тыс. отдыхающих в год", - говорится в заявлении организации.

По данным ассоциации, размер туристической группы из КНР, прибывающей по безвизовому каналу в РФ, как правило достигает 30 человек. Средний возраст китайских туристов - 53 года.

Как следует из опубликованной статистики, продолжительность групповой поездки отдыхающих из Китая в Россию составляет восемь дней, при этом среднестатистический отдыхающий тратит $550-600 в сутки. Согласно подсчетам, за этот срок китайский турист несет расходы в 260 тыс. рублей.

"На протяжении последних четырех лет увеличивается динамика прибытий из КНР в РФ по групповому безвизовому обмену в зимний сезон: если в 2015 году рост за соответствующий период в годовом исчислении составлял 39%, то в 2018 году - уже 67%", - отмечается в документе.

По оценке организации, ведущие аэропорты России, принимающие китайских туристов, - Шереметьево, Пулково, Внуково, Жуковский и Домодедово.