В Саратове возобновили прерванное из-за тумана авиасообщение

САРАТОВ, 11 марта. /ТАСС/. Авиасообщение, прерванное в Саратове в понедельник из-за сильного тумана, восстановлено, ранее задержанные самолеты смогли совершить вылет и посадку, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Как сообщалось ранее, в понедельник утром было задержано более десяти авиарейсов "Аэрофлота", S7 и других компаний, направлением из Саратова в Москву, Сургут и обратно. Задержки были связаны с сильным туманом над городом.

В понедельник в регионе облачная погода. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки (снег с дождем, дождь, морось). Ночью и утром местами туман.