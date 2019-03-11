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В Саратове возобновили прерванное из-за тумана авиасообщение

Ранее было задержано более десяти рейсов

САРАТОВ, 11 марта. /ТАСС/. Авиасообщение, прерванное в Саратове в понедельник из-за сильного тумана, восстановлено, ранее задержанные самолеты смогли совершить вылет и посадку, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Как сообщалось ранее, в понедельник утром было задержано более десяти авиарейсов "Аэрофлота", S7 и других компаний, направлением из Саратова в Москву, Сургут и обратно. Задержки были связаны с сильным туманом над городом.

В понедельник в регионе облачная погода. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки (снег с дождем, дождь, морось). Ночью и утром местами туман. 

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РоссияСаратовская область
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