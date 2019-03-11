Минпромторг назвал оптимальный способ сокращения количества отходов в Московском регионе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сжигание мусора на специальных заводах - оптимальный способ сократить количество отходов в Московском регионе. Об этом говорится в ответе Министерства промышленности и торговли РФ на рекомендации Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), опубликованном в понедельник на сайте Совета.

СПЧ ранее направил в Минпромторг и другие федеральные ведомства рекомендации по итогам специального заседания по теме "Обеспечение экологических прав граждан при обращении с отходами".

"Говоря об отказе европейских стран от сжигания отходов, важно отметить, что Москва является крупнейшим по численности населения городом в Европе. Его численность с учетом Московской области составляет более 20 млн человек", - говорится в ответе Минпромторга.

В связи с этим, поясняют в ведомстве, объемы образующихся твердых коммунальных отходов в данном регионе "будут превышать желаемые к захоронению объемы". "В настоящее время сжигание - самый эффективный способ снизить объем отходов", - подчеркивается в письме.

"В части строительства пяти мусоросжигательных заводов с выработкой электроэнергии в Московской области и Республике Татарстан отметим, что данные проекты реализуются в связи с критичной ситуацией в "мусорном" вопросе в данных регионах", - отмечается в документе. В то же время Минпромторг согласен с возможностью регионов реализовывать альтернативные способы утилизации отходов. Также в ведомстве назвали мусоросжигательные заводы необходимой мерой для "критических" регионов.