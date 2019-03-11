Туристско-информационный центр дольменной культуры откроют в Адыгее до конца года

МАЙКОП, 11 марта. /ТАСС/. Информационный центр, знакомящий туристов Адыгеи с дольменной культурой, будет построен в республике силами волонтеров и начнет работу до конца года, сообщил ТАСС руководитель отделения Русского географического общества (РГО) по республике Игорь Огай.

В 2018 году в Адыгее по инициативе главы региона Мурата Кумпилова был дан старт волонтерского движения "Сохраним корни". Главная идея, заложенная в основу этого проекта, заключается в консолидации усилий общества и власти для сохранения уникальных объектов природы и историко- культурного наследия, в частности, дольменов Северо-Западного Кавказа. Для расширения возможностей проекта в качества координатора нового волонтерского движения приглашено Русское географическое общество (РГО).

"До конца года в рамках проекта "Сохраним корни" мы откроем в горной части республики центр, который будет знакомить интересующихся историей и археологией туристов с дольменной культурой на территории республики и Северо-Западного Кавказа. Центр на въезде в поселок Каменномостский Майкопского района будет построен силами волонтеров и на средства меценатов. Сейчас мы выбираем земельный участок под строительство", - сказал Огай.

Место под центр выбрано не случайно: именно в окрестностях Каменномосткого (Хаджоха) создается первый в России археологический парк дольменной культуры. Здесь размещаются получившие известность Кожжохские дольмены (древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов), многие их которых на сегодняшний день еще не исследованы и не учтены, пояснил собеседник агентства.

"В нашем центре туристы смогут получить полную информацию о дольменах и определиться с экскурсиями. Возможно, кто-то решит присоединиться к волонтерскому движению "Сохраним корни", - добавил Огай.

Среди 3,4 тыс. памятников археологии, выявленных в Адыгее, - палеолитические памятники, дольмены - ровесники египетских пирамид, курганы, городища, поселения, грунтовые могильники, которые вызывают интерес у многих отечественных и зарубежных исследователей. Всемирную известность получила Майкопская археологическая культура, названная по находкам из знаменитого Майкопского кургана "Ошад", раскопанного в 1897 году экспедицией археолога Веселовского.