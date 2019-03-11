Институт нацпамяти Польши оправдал считавшегося виновным в массовых убийствах подпольщика

ВАРШАВА, 11 марта. /ТАСС/. Институт национальной памяти (ИНП) Польши оправдал Ромуальда Райса - известного по кличке Бурый деятеля антикоммунистического подполья, который ранее считался виновным в истреблении в 1946 году нескольких десятков жителей белорусских деревень. Об этом сообщается в понедельник на сайте института.

Ранее польский суд признал, что действия Бурого и его солдат носят признаки геноцида. Сейчас же исследователи института пришли к выводу, что содержащаяся в материалах дела Бурого информация о том, что "его действия были направлены не против отдельных лиц, а целой группы, объединенной происхождением и вероисповеданием", "не соответствует фактическому положению вещей".

По утверждению польского ИНП, Райс боролся за независимость Польши, а карательная операция в нескольких деревнях, жертвами которой стали по меньшей мере 79 человек православного вероисповедания, "носила политический характер и была связана с поддержкой местными жителями коммунистического режима".

"В соответствии с законом от 23 февраля 1991 года об отмене судебных решений, вынесенных в отношении лиц, репрессированных за деятельность в поддержку суверенного существования польского государства, "отмена решения считается эквивалентной оправданию". Согласно действующему законодательству, Ромуальд Райс и Казимеж Хмеловский [его заместитель] являются невиновными", - информировал ИНП.