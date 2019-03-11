Опрос: в целом позитивное отношение к России сложилось у 24% американцев

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Каждый четвертый американец в целом благожелательно относится к России. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Как показало исследование, 24% опрошенных заявили, что у них сложилось очень позитивное или в целом позитивное отношение к России. При этом у 73% опрошенных это отношение очень неблагоприятное или в целом неблагоприятное.

Исследование также выявило, что наиболее благожелательно американцы относятся к Канаде: 92% отозвались об этой стране позитивно и лишь 7% заявили, что в целом неблагожелательно относятся к ней. На втором месте в перечне стран, к которым американцы относятся положительно, оказалась Великобритания: о позитивном отношении к ней заявили 87%, тогда как противоположную точку зрения высказали 10%. Почти в таком же соотношении - 86% к 11% - разделились голоса при ответе на вопрос об отношении к Японии.

Наиболее жестко американцы настроены в отношении КНДР: лишь 12% участников опроса заявили, что в целом благожелательно относятся к этой стране, а 86% дали ей негативную оценку. В то же время, как отметили организаторы опроса, в целом отношение к КНДР за год улучшилось. В 2018 году позитивно об этой стране отзывались 6% участников опроса.

Опрос проводился с 1 по 10 февраля по всей территории США, в нем участвовали 1016 человек. Погрешность результатов оценивается в 4%.