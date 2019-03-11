Ярославский омбудсмен изучит новые видеозаписи с избиениями в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин проведет проверку видеоматериалов с избиением заключенных ярославской колонии № 1, опубликованных в понедельник "Новой газетой". Об этом омбудсмен сообщил ТАСС.

Видеозаписи, на которых, предположительно, сотрудники ярославской колонии № 1 избивают двух заключенных, опубликованы в понедельник на сайте "Новой газеты". Видео сняты в 2017 и 2016 годах.

"Осужденные, которые запечатлены на видео, уже освободились. Что касается сотрудников ИК-1, как мне сказали, главные фигуранты этих видео уже не работают в системе <...> Разумеется, надо будет внимательно посмотреть видео, я со своей стороны буду изучать и проверять материалы для того, чтобы в полной мере установить всех ответственных, и, самое главное, чтобы были приняты исчерпывающие меры по искоренению этого явления (избиения в колониях - прим. ТАСС)", - сказал Бабуркин.

Он добавил, что не общался с осужденными, которые попали на видео. "Ко мне обращений по этим инцидентам не было", - сказал Бабуркин.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по региону, одна из видеозаписей была выявлена службой безопасности ведомства и передана следствию 16 февраля. Юристы фонда "Общественный вердикт" также передали в следственные органы сообщения об избиениях в ИК-1 Ярославля двух заключенных в 2016 и 2017 годах.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно было передано в центральный аппарат ведомства. Суды Ярославля арестовали 14 фигурантов дела, еще трое находятся под домашним арестом.

23 августа на сайте издания появилось еще одно видео об избиении заключенных в ярославской колонии №1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела о пытках Макарова, по данному факту также возбуждено уголовное дело.

С июля 2018 года в Ярославской области возбудили 22 уголовных дела по факту незаконного применения физической силы к заключенным.