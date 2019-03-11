Брошенную в московской квартире девочку могут выписать из больницы через неделю

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пятилетнюю девочку, которую мать бросила одну в квартире в Москве, могут выписать из больницы через семь-восемь дней. Об этом сообщил в понедельник журналистам главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

"Учитывая, что мы планируем лечение с психологами и неврологами, [лечение займет] еще где-нибудь в районе семи-восьми дней", - сказал Османов.

Он отметил, что девочка поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести, сейчас врачи оценивают его практически также, "но ближе к удовлетворительному". "В горле не было никаких нагноений, были легкие катаральные явления, а на коже в области шеи была вросшая резинка от волос, которую мы аккуратно хирургическим путем удалили. Она могла находиться там достаточно долго, думаю, не менее двух-трех недель точно", - уточнил главврач.

Врачи не обнаружили следов насильственных действий на теле пятилетней девочки. "Мы не заметили - были признаки недостаточного ухода за ребенком, насильственных действий не было", - сказал главврач, отвечая на вопрос журналистов, были ли на теле девочки признаки насильственных действий.

По его словам, сейчас с ребенком активно занимаются психологи и врачи, она проходит полное обследование, питается нормально, дефицита массы тела нет. "Девочка достаточно контактная, тянется к людям с улыбкой, она понимает все, что ей говорят, но сама пока не говорит. Пока не понятно, это в результате того стресса, который она перенесла, либо она не говорила изначально. Единственное, чего она боится, - воды, купаться в ванне, и она немножко боится кровати, но потихоньку мы ее приучили, она уже лежит на кровати, даже спит на кровати", - добавил главврач.

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками истощения. Кроме того, на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, информация об истощении ребенка не подтвердилась, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, она была доставлена в реанимацию московской больницы. Позднее в столичном департаменте социальной защиты сообщили ТАСС, что ведомство готовит исковое заявление в суд по ограничению в родительских правах матери. После выписки из больницы ребенок может быть направлен в учреждение соцзащиты в случае отсутствия родственников.

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