Аксенов: скифское золото рано или поздно вернется в Крым

"Считаю, что обязано крымское золото быть в Крыму, это достояние Российской Федерации, достояние российского Крыма, других вариантов нет. Со временем все равно, я думаю, получится [вернуть], здравый смысл в данном случае все равно восторжествует, но какое примет решение суд [сейчас - не знаю]", - сказал Аксенов.

В понедельник в Апелляционном суде Амстердама проходят слушания по делу о скифском золоте.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Экспонаты из коллекции скифского золота, которые крымские музеи в 2014 году отправили на выставку в Амстердам, права на которые заявила Украина, являются достоянием Крыма, и поэтому рано или поздно вернутся на полуостров. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.

о чем спорят Россия и Украина в нидерландском суде

Скифское золото: о чем спорят Россия и Украина в нидерландском суде

Ранее в понедельник в совместном заявлении крымские музеи сообщили, что обладают бесспорными правами на экспонаты коллекции скифского золота, которые были отправлены на временную выставку в музей Амстердама, и не существует никаких оснований, кроме политических, к перемещению экспонатов в Киев, которому они никогда не принадлежали.

В заявлении подчеркивается, что, как во время проведения выставки, так и сейчас, крымские музеи являются хранителями уникальных коллекций, найденных археологами на крымской земле в течение многих лет.

Крымские музеи передали музею Алларда Пирсона некоторые из своих лучших экспонатов, полагаясь на гарантию возврата после завершения выставки. При этом голландский музей отказался вернуть экспонаты, руководствуясь политическими соображениями.

Также отмечается, что крымские музеи продолжают надеяться на справедливое решение голландского суда, заявив, что просят поддержать стремление вернуть в Крым уникальные памятники античной и раннесредневековой культуры, которые, являясь частью мировой цивилизации, принадлежат крымской земле.

О скифском золоте

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото должно быть передано украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекцию доставят на Украину. 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил апелляцию от крымских музеев на решение по скифскому золоту.