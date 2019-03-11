В Алтайском крае вдвое увеличат финансирование интернатов в 2019 году

БАРНАУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Финансирование развития интернатов Алтайского края в 2019 году превысит 200 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2018 году, сообщила в понедельник журналистам министр социальной защиты края Наталья Оськина.

"В целом за 2018 год на развитие и организацию учреждений соцобслуживания было выделено порядка 117 млн рублей, в этом году запланировано 122 млн рублей, и дополнительно губернатором подписаны (документы на выделение средств) на укрепление материально-технической базы - 95 млн рублей. Это финансирование зависит от видов и объемов работ - крупный барнаульский интернат, к примеру, получит более 10 млн рублей", - сказала Оськина

В интернатах края будет проводиться ремонт жилых помещений, работа в рамках проекта "Доступная среда", переоборудование банно-прачечных комбинатов, столовых, замена оборудования вытяжек, закупка новых кроватей. Оськина отметила, что такой объем финансирования из бюджета края, как в 2019 году, выделяется впервые. Дополнительные средства будут распределены в зависимости от заявок учреждений. Деньги, в частности, будут направлены на косметический ремонт в малых домах-интернатах.

В крае планируется создать геронтологические центры на базе действующих учреждений, где для пожилых людей будут созданы условия для времяпрепровождения и самореализации. Предполагается, что будут создаваться группы для формирования навыков здорового образа жизни, обучения оказания первой помощи. Специалисты будут рассказывать, куда обращаться в сложной жизненной ситуации.

"Цель наших геронтологических отделений - компенсировать людям отсутствие общения, одиночество - это главное, что укорачивает жизнь пожилым людям. Их невостребованность, когда им не с кем поделиться наболевшим. Геронтологические центы будут помогать людям преодолеть тяжелый недуг современности. Стоит задача активного долголетия - занять чем угодно: скандинавской ходьбой, кинотерапией, общением, шитьем, вязанием, пением", - пояснила Оськина.

В интернатах Алтайского края проживают 5039 человек, в том числе 318 детей. В регионе действуют десять крупных домов-интернатов, 14 малых, восемь домов-интернатов общего типа, десять психоневрологических и два детских.