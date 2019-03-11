СМИ: в Нью-Йорке перехватили самую крупную за 25 лет партию наркотиков

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Партию кокаина, оцениваемую в $77 млн, перехватила Пограничная и таможенная служба США. Как сообщила в понедельник нью-йоркская телекомпания PIX11, это самая крупная партия наркотиков, попавшая в руки таможенников за последние 25 лет.

По сообщению телекомпании, 1450 кг кокаина были расфасованы в 60 мешков и спрятаны в контейнере, доставленном в порт Нью-Йорка на корабле, прибывшем из Латинской Америки. Вся партия передана сотрудникам министерства внутренней безопасности США для проведения дальнейшего расследования. Пока никаких арестов в связи с задержанием этой партии наркотиков, по данным телекомпании, не было.

Глава нью-йоркской полиции Джеймс О'Нил заявил в понедельник журналистам, что "полицейские Нью-Йорка и сотрудники других правоохранительных органов полны решимости выявлять и пресекать подпольную наркоторговлю и борются с сетью распространителей наркотиков на всех уровнях".

Последний раз крупную партию наркотиков - два килограмма героина и 20 тыс. таблеток оксикодона общей стоимостью около $600 тыс. - полиция Нью-Йорка перехватила в феврале.