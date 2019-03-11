Лановой проходит плановое медицинское обследование в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР, 85-летний Василий Лановой находится в одном из ведущих медицинских центров в Москве в соответствии с планом для прохождения обследования. Об этом сообщила в понедельник ТАСС народная артистка РФ, супруга Ланового Ирина Купченко.

Ранее о госпитализации актера сообщил один из Telegram-каналов.

"Все нормально. Василий Семенович сегодня лег на четыре дня [в больницу], чтобы провести исследования и диспансеризацию, холтер подвесить и так далее", - сказала она, уточнив, что решение об обследовании связано со скачками давления, а сама госпитализация была запланирована давно, но "ждали, когда будет отдельная палата".

В конце февраля директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил ТАСС о замене спектакля "Посвящение Еве", в котором Лановой не смог принять участие из-за плохого самочувствия.

Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1954 году поступил в Театральное училище им. Щукина, после окончания которого в 1957 году был сразу принят в труппу Театра им. Вахтангова.

Одной из первых заметных работ молодого актера стал принц Калаф в "Принцессе Турандот". В числе других ярких ролей - Маяковский в "Конармии", Цезарь в "Антонии и Клеопатре", генерал Огнев во "Фронте", Троцкий в "Брестском мире", Бернард Шоу в "Милом лжеце". Снимался в фильмах "Анна Каренина", "Солярис","Офицеры" и др. Лауреат Ленинской премии (1979). Является кавалером орденов Дружбы народов, Почета, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.