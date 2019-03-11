Постоянные международные рейсы из аэропорта Ульяновска запустят во второй половине года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Постоянные международные рейсы из аэропорта Ульяновска запустят во второй половине 2019 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По данным аэропорта, 2 марта 2019 года из аэропорта Ульяновска (Баратаевка) состоялся первый международный рейс по маршруту Ульяновск-Гренобль (Франция). Выполнение международных рейсов стало возможно после проведения комплекса работ по оборудованию и техническому оснащению пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту и открытия его для международных полетов.

"Во второй половине этого года", - сказал глава региона, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о сроках открытия постоянных международных рейсов. Морозов уточнил, что первые международные авиарейсы свяжут российский регион с Китаем и Германией.

Международный аэропорт Ульяновска (Баратаевка) имени Н. М. Карамзина расположен в 9 км от города, рядом с поселком Баратаевка. В сентябре 2018 года аэропорт открылся после реконструкции, которая началась в 2015 году. В рамках модернизации были реконструированы взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перроны, системы светосигнального оборудования. Реконструкция аэродрома проводилась в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)".