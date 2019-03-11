Дочь Глушкова обратилась к британцам с просьбой помочь в расследовании убийства ее отца

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Дочь российского предпринимателя Николая Глушкова, год назад найденного мертвым в Лондоне, обратилась к гражданам Великобритании с просьбой помочь следствию найти убийцу своего отца. Заявление Наталии Глушковой было распространено Скотленд-Ярдом в понедельник - накануне годовщины смерти россиянина.

"Ситуация [для меня] еще тяжелее от того, что неизвестно ни как его убили, ни почему. Я знаю, что где-то есть кто-то, у кого есть информация, которая могла бы помочь полиции в расследовании, - говорится в заявлении женщины, которая первой обнаружила мертвое тело отца 12 марта 2018 года. - Если у вас есть такая информация, пожалуйста свяжитесь с полицией и сообщите им ее. Никто не сможет вернуть мне отца, но я надеюсь, что, получив ответы на некоторые из вопросов о произошедшем, моя семья и я сама сможем жить дальше, думая не о том, что же произошло с ним год назад, а о том, каким замечательным человеком и отцом он был".

Глава ведущего расследование контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Кларк Джарретт в своем заявлении подчеркнул, что британские правоохранительные органы не оставляют попыток "установить мотив преступления и найти тех, кто мог быть к нему причастен". Он подчеркнул, что власти страны полны решимости "найти и привлечь к ответственности" тех, кто стоит за гибелью Глушкова.

Вместе с тем, в полиции констатировали, что пока не смогли найти водителя подозрительного черного фургона, который был замечен рядом с лондонским домом бизнесмена за день до его гибели. Британские правоохранители полагают, что этот человек может располагать информацией, которая способна помочь следствию.

Дело Глушкова

Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Николай Глушков был обнаружен мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден 12 марта 2018 года. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие также не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.

Скотленд-Ярд, ведущий расследование по делу убийстве россиянина, ранее отмечал, что "на данном этапе нет ничего, что указывало бы на какую-либо связь "убийства Глушкова с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Не было также выявлено свидетельств того, что российский бизнесмен мог быть отравлен.

16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Однако Лондон не соглашается на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России. Накануне годовщины гибели россиянина посольство РФ в Великобритании назвало ситуацию с расследованием неприемлемой, так как Лондон пытается засекретить обстоятельства дела и игнорирует свои международные обязательства. В посольстве отмечают, что не получали от британских властей новой информации о ходе расследования с апреля 2018 года, а официальные запросы просто перенаправляются из одной инстанции в другую, что российские дипломаты считают попыткой "замотать дело".